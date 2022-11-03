Kara Kartal'ın İngiliz ekibi Burnley'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst, Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu etkili performansla beğeni kazanmıştı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Wout Weghorst kararı! Bonservisi alınacak mı?
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Wout Weghorst ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların sezon başında Burnley'den kiraladığı Hollandalı santrforun bonservinin alınıp alınmayacağı merak konusuydu. Yönetim, 30 yaşındaki forvetle ilgili kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Yıldız isim 12 lig maçına çıktı.
Weghorst şu ana kadar 6 gol attı.