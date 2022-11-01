İtalya Serie A ekibi Udinese forması giyen Tolgay Arslan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arslan, eski hocası Şenol Güneş ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanırken, şampiyonluk yarışındaki favorisini de açıkladı.
Tolgay Arslan'dan flaş Beşiktaş ve Şenol Güneş sözleri! "Geri dönmeyi..."
Bir dönem ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen ve şu sıralar İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de top koşturan Tolgay Arslan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli orta saha, Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş ile ilgili olarak övgü dolu sözler söyledi. İşte o açıklamalar...
"İYİ BİR TAKIMIZ VE GÜÇLÜ BİR KADROMUZ VAR"
Ligin iyi takımlarından biri olduklarını söyleyen Arslan, "Bu sezon çok iyi gidiyoruz. Takım 2-3 sezondur beraber. Önemli oyuncular gitti ama takım çok bozulmadı ve bu bizim için büyük avantaj. Yani gelen isimler de katkı sağladı ve geniş bir kadroya sahibiz.
Üst sırada bitirmek istiyoruz. İlk 8'de bitirebilirsek iyi bir başarı olur. Ama kariyerim boyunca tüm sezonu hiç değerlendirmek istemedim, futbolu maç maç değerlendirmek daha doğru. Önümüzdeki 3 maçımız çok kritik ve o maçları kazandığımızda sezonu üst sırada bitirebiliriz" diye konuştu.