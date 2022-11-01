"İYİ BİR TAKIMIZ VE GÜÇLÜ BİR KADROMUZ VAR"

Ligin iyi takımlarından biri olduklarını söyleyen Arslan, "Bu sezon çok iyi gidiyoruz. Takım 2-3 sezondur beraber. Önemli oyuncular gitti ama takım çok bozulmadı ve bu bizim için büyük avantaj. Yani gelen isimler de katkı sağladı ve geniş bir kadroya sahibiz.