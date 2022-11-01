İkinci kez göreve gelen Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, ilk maçında HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ederken, Wout Weghorst da attığı 2 golle yıldızlaştı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Wout Weghorst'un bonservisi alınacak mı? Ceyhun Kazancı açıkladı
Beşiktaş'ta attığı gollerle adından söz ettiren Wout Weghorst ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların sportif direktörü Ceyhan Kazancı, Hollandalı golcünün geleceğine dair konuştu. Kazancı, Weghorst'un bonservisinin alınıp alınmayacağına dair çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Hollandalı golcü, performansıyla da yine beğeni toplarken ilk kez birlikte ilk 11'de oynadığı Cenk Tosun ile sağladığı uyumla da dikkat çekti.
Nitekim Tosun da 2 gol atarak, yeni bir ikilinin işaretini verdi.