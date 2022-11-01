Süper Lig'de dev düello! İşte Jorge Jesus ve Şenol Güneş'in felsefeleri...

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertliler liderliğini sürdürürken şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılar, Valerien Ismael ile yollarını ayırarak teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getirdi. Öte yandan ligi kasıp kavuran Jorge Jesus'un karşısında ise artık sert bir rakip var. İşte iki hocanın futbol felsefeleri...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2022- 06:40