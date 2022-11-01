Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başlamasıyla birlikte ocak ayı transfer çalışmaları hızlandı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ! Şenol Güneş'ten yerli talebi! Listede ilk sırada o isim var
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor'u 5-2 ile geçen Beşiktaş'ta Şenol Güneş fırtınası esiyor. Tecrübeli hoca nokta atışlarıyla hem saha sonucunu alırken hem de oyuncuların motivasyonunu yukarıya taşıdı. Güneş, bununla birlikte ise yerli oyuncu konusunda Ceyhun Kazancı ile toplantı yaptı ve o ismin adını verdi. (BJK SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başlamasıyla birlikte ocak ayı transfer çalışmaları hızlandı.
Dünya Kupası'na kadar lig maçlarına odaklanan siyah beyazlılarda sıcak bir gelişme yaşandı.
Kartal'da tecrübeli hoca Güneş ve sportif direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte çalışmalarına başladı.