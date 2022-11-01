BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ! Şenol Güneş'ten yerli talebi! Listede ilk sırada o isim var

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor'u 5-2 ile geçen Beşiktaş'ta Şenol Güneş fırtınası esiyor. Tecrübeli hoca nokta atışlarıyla hem saha sonucunu alırken hem de oyuncuların motivasyonunu yukarıya taşıdı. Güneş, bununla birlikte ise yerli oyuncu konusunda Ceyhun Kazancı ile toplantı yaptı ve o ismin adını verdi. (BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2022- 20:15