Son dakika spor haberi: Nef Stadyumu, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanancak Galatasaray - Beşiktaş derbisine 13. kez ev sahipliği yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray cumartesi günü evinde Beşiktaş ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılıların 2011 yılında açılan Nef Stadyumu'nda bugüne kadar konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi Aslan 3-2'lik skorla kazandı. Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de oynadığı 12 müsabakada 8 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın attığı 19 gole karşılık, Kartal 9 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon burada oynanan son derbiden Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

Nef Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbileri şöyle: