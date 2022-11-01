Valerien Ismael'in yerine göreve getirilen Şenol Güneş'le beyaz bir sayfa açtı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş kararını verdi! İşte Kartal'ın derbideki hücum hattı
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ın konuğu oluyor. Dev derbi öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, hücum hattında oynatacağı isimleri belirledi. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta, Cenk Tosun-Wout Weghorst ikilisinin 5-2 kazanılan Ümraniyespor maçındaki performansı büyük sevinç yarattı.
Milliyet'in haberine göre iki golcü Galatasaray derbisinde de ilk 11'de sahaya çıkacak.