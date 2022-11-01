Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde kapalı gişe oynadığı Ümraniyespor maçını 5-2 kazanmayı bildi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal 5'ledi Şenol Güneş tatmin olmadı! O detaya kızdı
Süper Lig'in ilk 11 haftasında alınan sonuçlardan sonra teknik direktör Valerien Ismael ile anlaşarak yollarını ayıran Beşiktaş'ta koltuğu Şenol Güneş aldı. Ayağınını tozuyla Ümraniyespor maçına çıkan tecrübeli hoca, 5-2'lik galibiyete karşı tatmin olmadı. Güneş, karşılaşmadaki o detaya kızdı. | Beşitkaş haberleri (BJK spor haberi)
Teknik Direktörü Şenol Güneş, ayağının tozuyla takımına 3 puanı getirdi.
Takımdaki olumsuz havayı dağıtan Tecrübeli hoca, 2. Beşiktaş dönemine de hızlı bir giriş yaptı.