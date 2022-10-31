Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kapatan Rachid Ghezzal, tedavisi için Katar'a gitti.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi! Döneceği tarih...
Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak teknik direktör Şenol Güneş'le anlaşan ve Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmeyi başaran siyah beyazlı ekipte, takımın yıldız oyuncularından Rachid Ghezzal'ın son durumu belli oldu. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 31.10.2022- 19:13
NTV Spor'un haberine göre; 30 yaşındaki futbolcu, sakatlık konusunda uzman bir ekip tarafından kontrolden geçecek. Ghezzal, tedavisinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a geri dönecek.
Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Ghezzal'ın, sağ ayak tarak kemiği ve parmak eklemimde yırtık tespit edilmişti.