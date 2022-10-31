BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi! Döneceği tarih...

Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak teknik direktör Şenol Güneş'le anlaşan ve Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmeyi başaran siyah beyazlı ekipte, takımın yıldız oyuncularından Rachid Ghezzal'ın son durumu belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 31.10.2022- 19:13