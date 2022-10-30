Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. 7 gollü mücadele sonrası siyah-beyazlı ekibin golcü ismi Wout Weghorst önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE WEGHORST'UN SÖZLERİ:

İyi performans gösterdik, 5 gol attık daha fazla da atabilirdik. Önümüze bakacağız. 2 gol yedik bunun üzerinde durmak lazım. Bunu düzeltip önümüze bakmamız gerekiyor.

Cenk ile daha önce oynamadık değil, önceki maçlarda süreler bulduk. Etrafımda böyle kaliteli oyuncular olması çok önemli, bundan keyif alıyorum. Bütün boşlukları değerlendiriyoruz.