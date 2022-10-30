BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes Ümraniyespor maçı sonrası konuştu! "Çok şey değişmedi ama..."
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. Siyah beyazlıların yıldız oyuncusu Gedson Fernandes, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 30.10.2022- 19:36
Portekizli futbolcu, "Çok çalışarak 3 puan aldık bugün. Çok şey değişmedi ama takım ruhu ve birliktelik iyiydi. Hocamız çok iyi bir enerjiyle geldi ve bugün kazandık." dedi.
"Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Her oyuncu yüzde yüzünü veriyor. Ben de iyi oynadığım için mutluyum." diye konuşan Gedson, ligde gelecek haftaki Galatasaray derbisi için de, "Galatasaray maçı karmaşık ve zor olacak. Oradan en iyi skorla döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.