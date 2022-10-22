Dünya futbolunda gözler, 2022 Dünya Kupası'na çevrildi. Bu yıl Katar'da düzenlenecek olan turnuva, 20 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık tarihinde son bulacak. Öte yandan Beşiktaş'ta da gözler bu turnuvada. Çünkü siyah beyazlı ekip önemli bir gelirle karşı karşıya.

Tüm sporseverler Dünya Kupası için geri sayıma başlarken, Beşiktaş'ın aklı ise turnuvaya katılacak oyuncularından gelecek parada...Siyah-beyazlılar, ligde en iyi dereceyle Dünya Kupası arasına gitmek isterken 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek organizasyonda 4 Beşiktaşlı oyuncunun yer alması bekleniyor.Kaptan Atiba, Kanada ile turnuvaya katılmayı iple çekerken Kevin N'Koudou Kamerun, Saiss Fas ve Weghorst da Hollanda ile büyük sahnede boy gösterebilir.

Sabah'ın haberine göre; FIFA, kurallar gereği Dünya Kupası'nda kadroda yer alacak her oyuncu için takımlara günlük 10 bin dolar (186 bin TL) ödeyecek. Bu 4 futbolcunun öncelikle aday kadroya alınması, ardından da kupanın daimi kadrosunda yer bulmaları bekleniyor. Dördünün birden büyük turnuvaya gitmesi halinde Beşiktaş'ın kasasına da günlük 40 bin dolar para gelecek.

KAPTAN TURNUVAYA HAZIR

Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle bu sezon sahaya çıkamayan Beşiktaş'ın kaptanı Atiba, antrenmanlarına ise son sürat devam ediyor. 39 yaşındaki oyuncunun Kanada kadrosuna davet edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Atiba Hutchinson'ın ise yavaş yavaş form tuttuğu öğrenildi. Deneyimli futbolcunun Beşiktaş kariyeri ise şu şekilde; 9 sezon, 326 maç ve 298 ilk 11. Toplamda 26 gol ve 37 asist.