Kötü gidişat sonrası Valerien Ismael ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi resmen başladı.
Trabzonspor'un eski yıldızı Beşiktaş'a! İşte Şenol Güneş'in ilk bombası
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Valerien Ismael'den boşalan teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verildi. Ocak ayında kadrosuna birkaç takviye yapması beklenen siyah-beyazlılarda tecrübeli hoca, bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen yıldız futbolcunun transfer edilmesini istedi. İşte o isim ve tüm detaylar... (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılar, deneyimli çalıştırıcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Takımın başına Şenol Güneş'in getirilmesiyle birlikte çıkışa geçmeyi hedefleyen Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.