"BEŞİKTAŞ BÜYÜK İHTİMALLE NWAKAEME'Yİ TRANSFER EDECEK"

Uzundurukan, A Spor ekranlarından yayınlanan Takım Oyunu programında yaptığı açıklamada, "Beşiktaş yönetimi, taraftarların çok mutlu olacağı bir futbolcuyu transfer edecek. Yönetim, Şenol Güneş'e hangi oyuncuyu istediğini sordu ve Şenol Güneş, Nwakaeme'nin ismini vererek 'Durumunu takip edelim' dedi. Nwakaeme, Al-Fayha'da mutsuz. Beşiktaş büyük ihtimalle ocak ayında Nwakaeme'yi transfer edecek. Nwakaeme de Türkiye'ye dönmek istiyormuş." ifadelerini kullandı.

🗣"BEŞİKTAŞ BÜYÜK İHTİMALLE NWAKAEME'Yİ TRANSFER EDECEK" | İZLEYİN