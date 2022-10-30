Süper Lig'in 12. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ikinci döneminin ilk maçına çıktı. Bu karşılaşma aynı zamanda deneyimle teknik direktörün siyah-beyazlı takımda 200. resmi maçı oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ikinci döneminin ilk maçına çıktı.

Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda göreve getirilen Şenol Güneş, ikinci dönemine Ümraniyespor önünde start verdi.

Bu karşılaşma aynı zamanda deneyimle teknik direktörün siyah-beyazlı takımda 200. resmi maçı oldu.

Dört sezon süren ilk döneminde siyah-beyazlı takımın başında 199 resmi maça çıkan Güneş, bu müsabakalardan 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi almıştı.

GÜNEŞ KADRODA DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

Teknik direktör Şenol Güneş, takımını Ümraniyespor karşısına değişiklikler yaparak çıkardı.

Kalede Mert Günok'u görevlendiren Güneş, Ersin Destanoğlu'nu ise yedek kulübesine çekti. Güneş'in bu hamlesiyle Mert Günok, bu sezon ilk kez görev aldı.

Geçen sezon Bitexen Giresunspor karşılaşmasında sakatlanan tecrübeli kaleci, yaklaşık 1 yıldır siyah-beyazlı takımdan ayrı kalmıştı.

Siyah-beyazlıların savunma hattını Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku dörtlüsüyle kuran Güneş, orta sahayı Josef, Salih Uçan ve Gedson'dan oluşturdu. Güneş'in hücumdaki tercihi ise Dele Alli, Cenk Tosun ve Wout Weghorst oldu.

CENK TOSUN İLK KEZ 11'DE

Sezon başında siyah-beyazlı takıma yeniden transfer edilen Cenk Tosun, bu sezon ilk kez başlangıç 11'inde şans buldu.

Eski teknik direktör Valerien Ismael tarafından ilk 11'e alınmayan golcü oyuncu, Güneş'in gelmesiyle birlikte kadroya girdi.

Cenk Tosun, bu sezon 143 dakika sahada kalırken sadece 1 gol atmıştı.

GÜNEŞ'E SEVGİ SELİ

Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulundu.

Karşılaşma öncesi deneyimli teknik adam için tezahürat yapan siyah-beyazlı taraftarlar, Güneş'in sahaya çıkmasıyla birlikte kendisini coşkuyla karşıladı.

Takımların ısındığı sırada sahaya gelerek tribünleri selamlayan Güneş'e siyah-beyazlı taraftarlar çiçek attı.

SAKATLIĞINI ATLATAN SAİSS KADRODA

Sakatlığı nedeniyle 2 hafta siyah-beyazlı takımdan ayrı kalan Romain Saiss, Ümraniyespor maçıyla yeniden kadroya döndü.

Saiss, sakatlığı sürecinde Trabzonspor ve Atakaş Hatayspor maçlarında görev yapamamıştı.

CUMHURİYETİN 99. YILI KUTLANDI

Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen seremonide Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yılı kutlandı.

Vodafone Park'ta kapalı olarak adlandırılan tribününün tamamını kapsayacak şekilde Türk Bayrağı açılırken, taraftarlara da ay-yıldızlı bayrak dağıtıldı.

Siyah-beyazlı takım ise ısınmaya "Ben olmasam ne olur demeyin, siz varsanız çok şey olur. AFAD gönüllüsü ol." yazılı pankartla çıktı.