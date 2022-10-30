Beşiktaş'ta Mert Günok 337 gün sonra sahada!
Beşiktaş’ın deneyimli kalecisi Mert Günok, Ümraniyespor maçıyla birlikte 337 gün sonra sahaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 30.10.2022- 17:38
Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, uzun süren sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara başlasa da bu sezon kadroda yer bulamamıştı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte eldivenleri alan Mert Günok, 27 Kasım 2021'de oynanan Giresunspor maçından 337 gün sonra Ümraniyespor karşılaşmasıyla yeniden sahaya çıktı.