Süper Lig 'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Ümraniyespor 'u ağırlıyor. Beşiktaş - Ümraniyespor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Ümraniyespor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.









BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYESPOR MAÇI İLK 11'LER



Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Gedson, Cenk Tosun, Weghorst



Ümraniyespor: Anıl, Popov, Allyson, Mustafa, Onur Atasayar, Sackey, Avounou, Serkan, Geralde, Del Valle, Umut Nayir





ŞENOL GÜNEŞ İKİNCİ DÖNEMİNE İKİNCİ DALYA İLE BAŞLAYACAK

Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta karşılaşma Şenol Güneş'in siyah-beyazlı takımın başındaki ikinci döneminin başlangıcı oldu. Cuma günü yapılan imza töreniyle göreve başlayan Güneş, aynı zamanda Beşiktaş'ta 200. resmi maçına çıktı. 4 sezon süren ilk döneminde siyah-beyazlı takımın başında 199 resmi maça çıkan Güneş bu müsabakalardan 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 404 gol atarken, kalesinde 220 gol gördü.