Beşiktaş haberi: Siyah-beyazlılarda Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan Weghorst, en 1 hafta sahalardan uzak kalacak. Hollandalı golcünün Valerien Ismael'e ile özel olarak görüştüğü ifade edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta gözler pazartesi günü oynanacak Hatayspor maçına çevrildi. Trabzonspor ile oynanan ve 2-2 sona eren derbi maçı sonrası çekilen MR'ında sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Weghorst en az 1 hafta yeşil sahalardan uzak kalarak tedavi görecek.

Fotomaç'ın haberine göre; Hollandalı golcünün, hocasıyla yaptığı görüşmede pazar gününe kadar kendisini iyi hissetmesi durumunda kadroda yer almak istediğini söyledi. Ancak Beşiktaş teknik heyetinin sağlık ekibinin onayı olmadan bir karar almayacağı belirtildi. Valerien İsmael'in de Hollandalı oyuncunun şu anki durumuyla oynamasının zor olduğu raporunu aldığı için Weghorst'a "Seni tam olarak iyileşmeden oynatmayacağım" yanıtını verdiği öğrenildi.