Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş sahadan 1 puanla ayrıldı. Ancak siyah-beyazlı ekip yıldız ismi Rachid Ghezzal'ı kaybetti. Alınan haberlere göre Ghezzal'ın sahalardan en az 10 gün uzak kalacağı öğrenildi. Teknik direktör Valerien Ismael ise oyuncusu için sağlık heyetine "G.Saray derbisine hazır olsun" talimatı verdiği ortaya çıktı. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta tüm gözler Hatayspor maçına çevrilse de, teknik direktör Valerien İsmael özellikle Ghezzal'ın durumuyla yakından ilgileniyor. Rachid Ghezzal, 7 maçlık aradan sonra Trabzonspor maçıyla birlikte ilk 11'de şans bulmuştu. İlk devrenin sonuna doğru sakatlanan futbolcunun yapılan tetkikler ve çekilen MR'ından sonra 2 hafta oynayamayacağı belli oldu. Hatayspor ve Ümraniyespor maçlarında oynaması beklenmeyen futbolcu için Galatasaray derbisi ise belirsiz. Beşiktaş teknik heyeti futbolcunun durumunu yakından takip edecek. Fotomaç'ın haberine göre Fransız teknik adam, sağlık ekibine 30 yaşındaki futbolcunun 5 Kasım'da G.Saray ile deplasmanda oynanacak derbi maçta oynayabilecek düzeye gelmesi için talimat verdi. Derbide kadroda olması beklenen Ghezzal, 4 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

SAISS'İN OYNAMA İHTİMALİ ARTIYOR

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyen Romain Saiss'in tedavisinin olumlu gittiği ifade edildi. Faslı futbolcunun Hatayspor karşısında forma giyme ihtimalinin geçtiğimiz günlere oranla arttığı belirtilirken, Giresun maçında sakatlanan bir diğer stoper Emrecan Uzunhan'ın ise tedavisi devam ediyor.