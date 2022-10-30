Beşiktaş'ta Ümraniyespor karşılaşmasında yıldızlaşan Cenk Tosun, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Derbi havası çok farklı, Fenerbahçe maçında Weghorst bu havayı yaşadı. Galatasaray maçlarını daha önce de oynadım, galibiyet de aldım mağlubiyet de. Kazanmak istiyoruz. Bütün arkadaşlarımız da bu maçın öneminin farkında.