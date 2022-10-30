BEŞİKTAŞ HABERİ: Cenk Tosun'dan Galatasaray derbisi sözleri!
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde Ümraniyespor'u 5-2 ile geçti. Siyah beyazlılarda maça damga vuran Cenk Tosun, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Derbi havası çok farklı, Fenerbahçe maçında Weghorst bu havayı yaşadı. Galatasaray maçlarını daha önce de oynadım, galibiyet de aldım mağlubiyet de. Kazanmak istiyoruz. Bütün arkadaşlarımız da bu maçın öneminin farkında.