Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile oynanacak maça odaklanırken gözler Romain Saiss'e çevrildi.
Romain Saiss'tan Beşiktaş'a sevindiren haber! Şenol Güneş...
Beşiktaş'ta sergilediği futbolla göz dolduran Romain Saiss geçirdiği sakatlığın ardından bir süredir sahalardan uzak kaldı. Faslı oyuncunun artık iyileştiği ve Şenol Güneş'in şans vermesi halinde forma giyebileceği öğrenildi. İşte son gelişmeler...(BJK SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile oynanacak maça odaklanırken gözler Romain Saiss'e çevrildi.
Takvim'in haberine göre Faslı stoperden Beşiktaş'a müjdeli bir haber geldi.
SAISS SAKATLIĞINI ATLATTI
Giresunspor ile oynanan maçın 12. dakikasında sakatlanan Saiss sakatlığını tamamen atlattı. 32 yaşındaki futbolcu, yeni teknik direktör Şenol Güneş'ten şans bekliyor.