MONTERO KULÜBEYE DÖNECEK



Saiss'in yokluğunda Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç ile Montero görev yaptı. Saiss'in dönüşüyle birlikte Montero'nun da kulübeye dönmesi bekleniyor. Güneş de Saiss'i 11'de düşünüyor.