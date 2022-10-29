Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi büyük tehlike!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, pazar günü Vodafone Park'ta HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edecek. Siyah-beyazlıların iki yıldızı, Ümraniyespor maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 29.10.2022- 12:19
Siyah-beyazlı takımda Galatasaray derbisi öncesinde iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
ROSIER VE GEDSON CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ın Fransız sağ bek oyuncusu Valentin Rosier ile Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes daha önce oynadıkları maçlarda 3 sarı kart gördü.