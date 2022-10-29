İKİ OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon Rosier 11 maçta forma giydi ve 922 dakika süre aldı. Beşiktaş'ın sağ beki 11 maçta 1 gol 2 asistlik katkı verdi. Gedson ise 11 maçta 758 dakika oynayıp 1 asist üretti.