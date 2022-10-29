Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki ilk dönemi 2014-2015 sezonunda başladı. Tecrübeli teknik adam döneminde Ersan Adem Gülüm, Atınç Nukan, Jose Sosa, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Demba Ba, Cenk Tosun ve Olcay Şahan gösterdikleri performansla dikkat çekti.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş'in parlatacağı oyuncular kimler olacak?
Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi resmen başladı. Tecrübeli hocanın en önemli özelliği ise performansı düşük kalan oyuncuları parlatması. Güneş'in bu konuda öne çıkaracağı isimler ise merak konusu olmaya devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular... (BJK SPOR HABERLERİ)
Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki ilk dönemi 2014-2015 sezonunda başladı. Tecrübeli teknik adam döneminde Ersan Adem Gülüm, Atınç Nukan, Jose Sosa, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Demba Ba, Cenk Tosun ve Olcay Şahan gösterdikleri performansla dikkat çekti.
Siyah-beyazlılarda 2015-2016 sezonunda ikinci yılına giren Şenol Güneş kadrosuna düşüşte olan yıldızları dahil ettirdi. Siyah-beyazlılar Rhodolfo, Andreas Beck, Marcelo, Ricardo Quaresma ve Mario Gomez gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi. Demba Ba 13 milyon euro bedelle Çin'e transfer olurken, Ersan Adem Gülüm'ün de Çin'e transferinden siyah-beyazlıların kasasına 6 milyon euro girdi. Genç stoper Atınç Nukan 6 milyon euro bedelle RB Leipzig'in yolunu tuttu. Siyah-beyazlılarda özellikle Mario Gomez gösterdiği performansla Avrupa'da adından yeniden söz ettirdi.
Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonunda üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşacak olan Şenol Güneş, İspanya'dan Fabri transferine onay verdi. Inter'den Caner Erkin, Fenerbahçe'den Gökhan Gönül, Benfica'dan Anderson Talisca, Deportivo'dan Ryan Babel ve Porto'dan Vincent Aboubakar'la anlaşma sağlandı. Bu isimler Beşiktaş'ın üst üste kazanılan şampiyonluğunda önemli bir rol üstlendi. Siyah-beyazlılar, Jose Sosa'nun Milan'a transferinden 7 milyon 500 bin euroluk bir gelir elde etti.