Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonunda üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşacak olan Şenol Güneş, İspanya'dan Fabri transferine onay verdi. Inter'den Caner Erkin, Fenerbahçe'den Gökhan Gönül, Benfica'dan Anderson Talisca, Deportivo'dan Ryan Babel ve Porto'dan Vincent Aboubakar'la anlaşma sağlandı. Bu isimler Beşiktaş'ın üst üste kazanılan şampiyonluğunda önemli bir rol üstlendi. Siyah-beyazlılar, Jose Sosa'nun Milan'a transferinden 7 milyon 500 bin euroluk bir gelir elde etti.