Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Bryce Brown...

Beşiktaş Emlakjet'te flaş bir ayrılık gerçekleşti. Siyah beyazlılar yapmış olduğu açıklamada, "Bryce Brown ile karşılıklı anlaşma sağlayarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bryce Brown'a emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.10.2022- 14:53