Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in tercih edilme nedenleri ortaya çıktı!
Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek Beşiktaş'ta, yeni teknik direktör Şenol Güneş oldu. Siyah-beyazlılarda Güneş trercihinin nedenleri ise ortaya çıktı. İşte o 6 neden... (BJK SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 28.10.2022- 17:30
CAMİAYI BİLİYOR
Hürriyet'in haberine göre Şenol Güneş; Beşiktaş'ı camiayı, ligi ve ülke futbolunu çok iyi biliyor olması sebebiyle tercih sebeplerinden biri oldu.
ÇEBİ İLE İYİ İLİŞKİLER
Güneş, Başkan Ahmet Nur Çebi ile de daha önce çalıştı. Çebi ile Güneş arasında iyi ilişkiler bulunuyor.
ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI!
Siyah-beyazlı takımda iz bırakan Şenol Güneş, Beşiktaş'ı üst üste iki yıl şampiyon yaptı. Güneş, 2015-16 sezonunda 79 puanla ilk şampiyonluğunu, 2016-17'de de 77 puanla ikinci şampiyonluğu tattı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK YAŞATTI!
Şenol Güneş, Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde 14 puan toplayarak Türk takımları adına bir ilke imza attı. Gruptan amağlup lider ilk çıkan Türk ekibi unvanını da Güneş'in teknik direktörlüğünde alan Beşiktaş, attığı 11 golle de gol rekorunu da eline geçirdi.
Deneyimli teknik adam, birçok futbolcunun performansının yükselmesine yardımcı oldu. Hatırlanacağız üzere Cenk Tosun, Güneş döneminde 22 milyon euro bedelle İngiliz ekibi Everton'a transfer olmuştu.