Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in tercih edilme nedenleri ortaya çıktı!

Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek Beşiktaş'ta, yeni teknik direktör Şenol Güneş oldu. Siyah-beyazlılarda Güneş trercihinin nedenleri ise ortaya çıktı. İşte o 6 neden... (BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2022- 17:30