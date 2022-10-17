Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile 24 Ekim Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş ara vermeden çalışmalara başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular salon idmanları yaparken diğer futbolcular pas ve taktik çalışma sonrası dar alanda çift kale taktik maç yaparak günü noktaladı.
2 gün izin yapacak siyah-beyazlılar çalışmalarına 20 Ekim Perşembe günü saat 17.00'de yapacağı idmanla devam edecek.
Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladık. #HTYvBJK pic.twitter.com/lxb6AWvVKh— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 17, 2022