Valerien Ismael ile yollarını ayıracak Beşiktaş'ta, yeni teknik direktör bugün netlik kazanacak.

Başkan Çebi, yönetim kurulu ile yapacağı toplantıda görüştüğü isimler ile ilgili bilgileri aktaracak. NTV Spor'un haberine göre; Siyah Beyazlılar'da yeni teknik direktör olmaya en yakın isim ise Şenol Güneş.

70 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaşıyor. Yönetim kurulu toplantısından Güneş ismi çıkması halinde tecrübeli çalıştırıcı ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalanacak.

2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı. Siyah beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez berabere kaldı.