Şenol Güneş Beşiktaş'a geliyor mu? A Spor'a açıkladı!

Son 6 Süper Lig maçından yalnızca 1 galibiyet çıkarabilen Beşiktaş'ta, teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrılacağı ve yerine Şenol Güneş'in getirileceği iddiaları ortaya atılmıştı. Deneyimli çalıştırıcı A Spor'a konuştu ve "Bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Olursa öğrenirsiniz." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçtan 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş'ta, teknik direktör Valerien Ismael ile devam edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

Fransız çalıştırıcının yerine Şenol Güneş'in adı geçerken, deneyimli teknik adam A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, "Bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Olursa öğrenirsiniz" dedi.

"2 GÜN İÇİNDE AYRILACAK"

A Spor muhabiri Sercan Dikme konuyla ilgili, "Valerien Ismael ile yolların ayrılmasını bekliyoruz. En geç 2 gün içerisinde yollar ayrılacak gibi. Valerien Ismael kendisi de istifayı düşünüyor. Akşama kadar bu durum beklenecek. İstifa etmezse Valerien Ismael'in tazminatı 300-325 bin Euro civarında." şeklinde konuştu.

ADAYLAR BELLİ OLDU

Siyah-beyazlıların teknik direktör adayları ise belli oldu. Bu isimler Şenol Güneş, Mircea Lucescu, Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın ve İlhan Palut...