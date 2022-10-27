Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Nevzat Demir Tesisleri'ndeki basına kapalı idmanı Asbaşkan Emre Kocadağ da izledi. U-19 Akademi Takımı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş Serdar Topraktepe yöneminde çalıştı
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlılarda gerçekleşen antrenman Serdar Topraktepe yöneminde gerçekleşti.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 27.10.2022- 15:15
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.