Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'ndeki basına kapalı idmanı Asbaşkan Emre Kocadağ da izledi. U-19 Akademi Takımı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.