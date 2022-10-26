Beşiktaş'ta beklenen oldu ve Valerien İsmael ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Fransız hoca ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. Dün akşam tesislerde kalan İsmael ile Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı arasında bir toplantı gerçekleştirildi. Beklentileri karşılayamayan İsmael'e, bu sezon kalan alacağının yarısı, yani yaklaşık 450 bin euro ödenerek sözleşmesi feshedilecek.

HATAY YENİLGİSİ BARDAĞI TAŞIRDI

Spor Toto Süper Lig'de Lig'de geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Valerien İsmael ile 19 puan toplayan Beşiktaş, 5'inci sırada yer alıp yarışın uzağında kalmıştı. Son oynanan Hatayspor maçındaki 2-1'lik yenilgi bardağı taşıran son damla olmuştu. Teknik direktör Valerien İsmael ile ayrılığın bugün resmen açıklanacağı öğrenildi. Yeni hoca için de adaylar hemen ortaya çıktı. Fotomaç'ın haberine göre akla gelen ilk isim siyah-beyazlıları iki kez üst üste şampiyonluğa taşıyan usta hoca Şenol Güneş oldu.

'İMZAYA DEĞİL KONUŞMAYA GELDİK'

Siyah-beyazlı yönetimin İstanbul'da bulunan teknik direktör Şenol Güneş ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi. Konuyla ilgili A Spor'a açıklamada bulunan Şenol Güneş; "Beşiktaş'tan bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz." ifadelerinde bulundu. Sosyal medyada yayılan bir videoda da taraftarın "Beşiktaş'a imza atmayacak mısınız hocam?" sorusuna Güneş'in "Şu anda imza atacak halimiz yok. Geldik konuşmaya" cevabı vermesi gündem oldu.