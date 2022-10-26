Süper Lig'in 11. haftasında alınan Hatayspor mağlubiyeti sonrası Valerien Ismael'i takımdan gönderen Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı ekip, daha önce büyük başarılar yaşadığı Şenol Güneş ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Tecrübeli çalıştırıcı toplantıdan sonra A Spor'a yaptığı açıklamada, "Yönetimle görüştük, perşembe belli olur. Beşiktaş taraftarına selamlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Valerien Ismael ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü açıklayacak. Yapılan yönetim kurulu toplantısında Şenol Güneş için oybirliğine varan yönetim, tecrübeli teknik adamla da anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael'in resmi ayrılığı sonrasında Şenol Güneş'i açıklayacak. Tecrübeli teknik adamın, pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında takımın başında olması bekleniyor.

Beşiktaş ile Şenol Güneş arasında yapılan anlaşmanın 1.5 yıllık olduğu öğrenildi.

"YÖNETİMLE ÖN GÖRÜŞME YAPTIK"

Şenol Güneş, Beşiktaş yönetimiyle gerçekleştirdiği toplantıdan sonra A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Güneş, "Yönetimle görüştük, perşembe belli olur. Beşiktaş taraftarına selamlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı.

Daha önce 12 Haziran 2015 tarihinde Beşiktaş ile sözleşme imzalayan tecrübeli çalıştırıcı, 198 karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin başında yer aldı. Bu mücadelelerde 1.98 puan ortalaması yakalayan Güneş, 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.