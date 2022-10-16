Siyah-beyazlı ekibe kiralık olarak katılan Wout Weghorst, Dele Alli, Nathan Redmond, Tayfur Bingöl ve Arthur Masuaku için 'performansları' belirleyici olacak. Yakın zamanda İngiliz basınında yer alan haberlerde Nathan Redmond, Dele Alli ve Arthur Masuaku'nun yeniden Ada'ya dönüş yollarının kapalı olduğu ve bu futbolcuların Beşiktaş ile yola devam edeceği yazıldı. Fotomaç'ın haberine göre yönetim Wout Weghorst ile Alanyaspor'dan kadroya dahil edilen Tayfur Bingöl için de "Bekle, gör, imzala" taktiğini uygulayacak. Siyahbeyazlılar, futbolcuların sezonun geneline yayacağı performanslarını görmek istiyor.

KİRALIKLARI ıSMAEL ONAYLAYACAK

Beşiktaş yönetimi, kiralık oyuncularla ilgili olarak, öncelikle teknik direktör Valerien İsmael'in raporuna öncelik verecek. Fransız çalıştırıcı, tüm futbolculardan üst düzey bir verim almayı hedeflerken, Valerien Ismael'in futbolcuların geleceği ile ilgili verilecek kararda etkisi başrolde olacak.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 maçta şans bulan ve toplam 158 dakika sahada kalan yeni transfer ayfur Bingöl, geçen haftaki Giresunspor maçında ilk 11'de görev alırken 90 dakikada sahada kalmayı başardı.