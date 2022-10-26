Beşiktaş'tan sezon başı Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'dan flaş bir paylaşım geldi. 19 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlılarda Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının gündeme gelmesi sonrası Fransız hocaya göndermede bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta, hazırlık kampında kadro dışı kalan Valerien Ismael tarafından kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilip Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'dan flaş bir paylaşım geldi.



19 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta Ismael ile yolların ayrılmasının gündeme gelmesinin ardından Hazreti Muhammed'in (s.a.v) "İncittiğiniz Gönlün Kırdığınız Kalbin Bedduasından Korkun." sözlerini paylaştı.





Serdar'ın bu paylaşımı Valerien Ismael'e gönderme olarak yorumlandı.