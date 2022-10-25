Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanında sahne alan Beşiktaş, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Son 5 maçta 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael eleştiri oklarının hedefi oldu. Yönetimin Fransız çalıştırıcıya güveni sarsılırken, yerine ise 2 ismi gündemine aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Weghorst ile henüz maçın 34. saniyesinde öne geçen Kara Kartal, maçın ikinci yarısında Ze Luis ve Kaan Kanak'ın gollerine engel olamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar son 6 maçta sadece 1 kez kazandı. Bu süreçte 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael yine oyuncu değişikliği tercihleriyle büyük eleştiri topladı. Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki etkisiz görüntüsü de eleştiri oklarını Fransız teknik adama çevirdi. Beşiktaş yönetimi Valerien Ismael ile yolları ayırmayı gündemine aldı. İşte ayrıntılar...

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Beşiktaş tribünleri 78'inci dakikada Valerien Ismael'e tepki gösterdi. Hatayspor maçında takımlarını yalnız bırakmayan siyah-beyazlı taraftarlar, "Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak, kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor" tezahüratında bulundu.

İSTİFA ÇAĞRISI

Beşiktaş'ta Valerien Ismael maçın son anlarında Josef de Souza ve Masuaku'yu kenara aldı. Kalan sürede Tayfur Bingöl ve Umut Meraş görev aldı. Bu değişiklikler sonrası konuk takım taraftarları "Ismael istifa" ve "Sergen Yalçın" tezahüratlarında bulundu.

YÖNETİMİN GÜVENİ SARSILDI

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile berabere kalan Beşiktaş bu hafta da deplasmanda Atakaş Hatayspor 2-1 mağlup oldu. İki haftada yitirilen 5 puan, Valerien Ismael'in azalan kredisini tüketti.

Başkan ve yönetim kurulunun Fransız çalıştırıcaya olan güveni sarsılırken, teknik direktör değişikliği artık siyah beyazlıların gündeminde.

YILLIK KAZANCI 1.2 MİLYON EURO

Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Valerien Ismael, yıllık 1.2 milyon Euro kazanıyor. Fransız teknik adamın görevine son verilmesi halinde, bu ücreti tamamı kendisine ödenecek.

GÜNDEMDE İKİ İSİM VAR

NTV Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayları arasında öne çıkan iki isim var. Şenol Güneş ve Sergen Yalçın. Siyah-beyazlıların son 3 şampiyonluğunda imzası olan iki teknik adam da serbest durumda.

Beşiktaş, Valerien Ismael ile yollarını ayırması halinde Şenol Güneş veya Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayabilir.

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken, siyah-beyazlılar 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile topladığı 19 puan ile 5. sırada yer aldı.