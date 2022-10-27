Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Süper Lig'de 11 haftanın ardından liderlik koltuğuna Fenerbahçe oturdu. İşte son güncel puan durumunun ardından şampiyonluktaki güncel oranlar...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 27.10.2022- 16:19
Başakşehir'i 10 yenen ve bu hafta İstanbulspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin oranı 2.85'ten 2.10'a düştü.
Sivasspor'u 2-1 ile geçen Trabzonspor'un oranı 4,50 olarak kaldı.
Hatayspor'a kaybeden Beşiktaş'ın 4,25 olan şampiyonluk oranı, 5.50 olarak değiştirildi.
Galatasaray'ın Alanyaspor ile berabere kalmasının ardından sarı-kırmızılıların oranı 4,25'ten 5.50'ye yükseldi.
Başakşehir'in oranı 9.00, Adana Demirspor'un oranı 18.00 ve Konyaspor'un oranı 25.00 olarak duyuruldu.