Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar 1. dakikada öne geçtiği mücadelede son dakika golüyle yıkıldı ve rakibine 2-1 mağlup oldu. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına konuk oldu.

Siyah-beyazlılar maçın başında henüz 1. dakikada Weghorst ile öne geçti. İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarının başında 50. Dakikada Hatayspor, Ze Luis'le golü buldu ve skoru eşitledi. Akdeniz ekibi 90. dakikada Kaan Kanak'ın golüyle 2-1 öne geçti ve mücadele bu sonuçla sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş 19 puanla kaldı ve 5. sırada yer aldı. Hatayspor ise puanını 10'a çıkartarak 15. sırada kendine yer buldu.

BEŞİKTAŞ'TA TEK DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, ligde son oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Trabzonspor karşılaşmasına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Ismael, Yeni Hatay Stadı'nda oynanan maçta ilk 11'de Ghezzal'ın yerine Muleka'ya yer verdi.

Beşiktaş, Hatayspor karşısında Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Dele Alli, N'Koudou, Muleka ve Weghorst ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Mert Günok, Cenk Tosun, Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton, Umut Meraş, Gedson Fernandes ve Tayfur Bingöl yer aldı.

HATAYSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, ligdeki VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Demirel, söz konusu mücadelede ilk 11'de yer alan Kaan Kanak ve Bertuğ Özgür Yıldırım'ın yerine Adekugbe ve Jose Luis'e görev verdi.

Hatayspor, Beşiktaş karşısında Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Aabid, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi ve Jose Luis ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Bordo-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Abdullah Yiğiter, Musa Çağıran, Ribeiro, Saint-Louis, Burak Yılmaz, Varga, Kerim Alıcı, Kaan Kanak, Sadık Baş ve Bertuğ Özgür Yıldırım yer aldı.

Hatayspor'da kart cezalısı Simon Falette ile sakatlığı süren Kevin Soni, maç kadrosunda yer almadı.

Bu arada, Hataysporlu ve Beşiktaşlı taraftarların statta kendilerine ayrılan tribünlerin tamamını doldurduğu gözlendi.