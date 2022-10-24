Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar maçın başında henüz 1. dakikada Weghorst ile öne geçti. İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarının başında 50. dakikada Hatayspor, Ze Luis'le golü buldu ve skoru eşitledi. Akdeniz ekibi 90. dakikada Kaan Kanak'ın golüyle 2-1 öne geçti ve mücadele bu sonuçla sona erdi.

"YETERLİ DEĞİL!"

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımın golcüsü Weghorst, mücadeleyi değerlendirdi. İşte Hollandalı golcünün öne çıkan sözleri:

"Beşiktaş bu maçları kaybedemez. Öne geçtik ama ilk yarının ortalarında geri çekilmeye başladık. İkinci yarı daha çok çekildik ve rakibe alan bıraktık. Hocamızın istediklerini yapamadık. Beşiktaş'ın standartları için yeterli değil, üzgünüz. Hayal kırıklığına uğradık. Daha çok çalışmamız lazım. Daha çok kendimizi göstermemiz lazım. Hücuma geliyoruz, sonlandıramıyoruz. Gol yemememiz lazım. Elimizden geleni yapacağız ama yeterli değil."