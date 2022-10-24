Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Wout Weghorst, Hatayspor deplasmanında sezonun en erken golünü kaydetti. Muleka'nın pasında topla buluşan Hollandalı santrfor, mücadelenin 31. saniyesinde attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken sezonun da en erken golünü atmış oldu.

Beşiktaş'ın Hatayspor ile karşılaştığı maçta sezonun en erken golü atıldı.



Siyah beyazlılar, Muleka'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Weghorst'un düzgün vuruşuyla 31. saniyede 1-0 öne geçti.



Wout Weghorst'un attığı bu gol, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti.