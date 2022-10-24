Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar, öne geçtiği maçta son dakika golüyle rakibine mağlup oldu. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, mağlubiyeti değerlendirdi. İşte o sözler...

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar, öne geçtiği maçta son dakika golüyle rakibine mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların Fransız hocası Valerien Ismael, açıklamalarda bulundu.

İşte Ismael'in öne çıkan sözleri:

"Kabul edilemez bir performans ve mağlubiyet. İkinci yarıdaki oyunu kabullenemiyorum. Sorumluluğu kabul ediyorum ancak bazı futbolcularımızın Beşiktaş'ta oynadığının farkına varması gerekiyor. İkinci yarıda elimizden geleni yapmadığımızı hissediyorum.

Durumu analiz edeceğiz ve düşüneceğiz. Şok edici bir mağlubiyet oldu, buraya kazanmak için gelmiştik. Mantalitemiz genel itibarıyla benim hiç istediğim gibi değildi. Oyuncu tarafından, Beşiktaş'ta oynamanın ne anlama geldiğini daha iyi anlamamız gerekiyor. Şu anda bir sonraki maçtan ziyade önce bu maçı oturup izleyeceğiz. Bu maçı analiz edeceğiz."