Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde siyah beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. Hakemler hakkında konuşan Çebi, Galatasaray derbisi öncesi de flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde siyah beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Herkesin hakemle ilgili serzenişi oldu. '1 yıl önce bu hakemleri değiştirelim, yenisi gelsin' demiştim. Gönderilen arkadaşlar geri geldi. O zaman şimdi zamanı değil diyenler şimdi şikayet ediyor."

"Ben daha önce hakemler değişmeli demiştim. Birkaçı değişse de daha sonra geri getirildiler. Bunu anlamlandıramıyorum. Eski hakemlerin dönmesine kimse ses çıkarmadı, şimdi bağırmak için geç kaldılar ve sürekli serzenişte bulunuyorlar."

BEŞİKTAŞ'TAN GALATASARAY AÇIKLAMASI

"Yapılan bir yanlışa müdahale etmezsen yarın bu sizin de başınıza gelir. Galatasaray da şu anda bunu yaşıyor. Bu açıklamaların derbi öncesi hakemleri etkileyecek şekilde yapılmamasını diliyorum."

"Birinin bugün canı yandı diyerek, eyyamcılık yapıp, sonraki maçta o takıma sahip çıkmak gibi bir sonuçla umarım karşılaşmayız."