Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar, öne geçtiği maçta son dakika golüyle rakibine mağlup oldu. Maçın ardından Beşiktaşlı Josef de Souza açıklamalarda bulundu.

İşte Brezilyalı yıldızın öne çıkan sözleri:

"Maça çok iyi başladık, maçı ilk yarı bitirebilirdik. Bunu yapamadık. Ardından ikinci yarı yine şanslarımız vardı ama olmadı. Daha tecrübeli, agresif ve olumlu şekilde maçları koparmalıyız. 1-0'dan sonra maçı koparmalıyız ama yapamadık. Açıkça konuşmalıyım, kendimizden utanmamız lazım."

"Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkına varmamız lazım. Aynada kendimize bakmamız lazım, üzülerek söylüyorum ki utanmamız gereken bir mağlubiyet.