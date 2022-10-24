Beşiktaş teknik direktörü Valerien İsmael, Hatayspor karşılaşması öncesinde oyuncularına son uyarıları yaparken, zirve ile puan farkı açılmaması konusuna dikkat çekti. Dünkü antrenmanın bitiminde kısa bir konuşma yapan İsmael talebelerine önce hızlı pas, hızlı pres, çok şut talimatı verdi. Fotomaç'ın haberine göre; Fransız çalıştırıcı, takım halinde savunma yapmaları konusunda da uyarıda bulundu. Ardından asıl konuşmayı yaptı ve "Rakiplerimizin kazandığı haftayı puan kaybıyla geçmek istemiyorum. Sadece ve sadece galibiyete odaklanın. Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Zirveyi istiyorsanız rakipleriniz kazanırken siz de kazanacaksınız. Bunu alışkanlık edineceksiniz ve galibiyet bu takımın karakteri olacak" ifadelerini kullandı.