Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor! Valerien Ismael'in zor kararı...
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılarda Weghorst, Ghezzal, Atiba, Emrecan ve Saiss'ın kadroda olamaycağı mücadelede Valerien Ismael kararını verdi. (BJK SPOR HABERLERİ)
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Weghorst, Ghezzal, Atiba, Emrecan ve Saiss'in; Hatay deplasmanında forma giymeleri beklenmiyor. Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılarda Weghorst'un yerine Cenk Tosun, stoperde görev yapan Saiss ve Emrecan'ın yerine Montero, Ghezzal'ın yerine de Jackson Muleka'nın 11'de olması bekleniyor.