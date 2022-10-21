Süper Lig'de ilk 10 hafta geride kalırken, Beşiktaş'ın orta sahasında görev yapan oyuncular hücum bölgesine gerekli katkıyı sağlayamadı. Fotomaç'ın haberine göre; Kara Kartal'da sezon başından bu yana merkez bölgesinde forma şans bulan 6 oyuncudan takıma sadece 2 gol ve 2 asistlik katkı geldi. Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ve fırsat transferi olarak değerlendirilen İngiliz yıldız Dele Alli sadece 1 gol atabildi. Sezon bayından bu yana etkili bir performans ortaya koyan ve taraflıtarafsız herkesin taktirini toplayan Salih Uçan da 1 gol ve 1 asistlik katkı yaparken, bir diğer yeni transfer Gedson Fernandes ise gol henüz golle tanışmadı ve sadece 1 asist yapabildi. Kaptan Josef ve gol ve asisti olmayan bir diğer oyuncu oldu.