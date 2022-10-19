BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in kaderini bu 3 maç belirleyecek!

Süper Lig'in ilk 10 haftasında 19 puan toplayan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in durumu belirsizliğini koruyor. Her ne kadar Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından destek görse de siyah-beyazlı taraftarlar aynı göreüşte değil. Valerien Ismael'in geleceğini belirleyek kritik virajda ise 3 maç bulunuyor. Galatasaray derbisi, Ismael'in çıkış kapısı konumunda. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.10.2022- 06:40