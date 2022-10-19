Siyah-beyazlılarda Trabzonspor derbisinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle oyun planı tamamen değişiyor. Hollandalı forvet Weghorst ile sağ kanadın etkili ismi Ghezzal'ın aynı karşılaşmada sakatlanması, teknik heyetin keyfini kaçırdı. Fotomaç'ın haberine göre her iki oyuncunun da yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle teknik direktör İsmael, saha içi taktiğinde mecburi değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Geriden gelen uzun topların Hollandalı golcü tarafından indirilip, kanatlardan yine kendisine orta yapılması üzerine kurulu oyun planını nasıl işleteceği konusunda çalışmalar başladı.

İLK 11'DE İKİ GEZİCİ FORVET

Fransız teknik direktörün elinde Cenk Tosun ve Muleka gibi iki önemli forvet oyuncusu var. Ancak ikisi de pivot değil, gezici forvet oyuncuları. Fransız çalıştırıcının Weghorst'un yerine Cenk Tosun'a forvette şans vermesine kesin gözüyle bakılırken, Ghezzal'ın yokluğunda da sağ kanatta Muleka'nın maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. Orta sahada da Gedson ile İsmael'in vazgeçemediği Dele Alli'nin yine bir arada oynaması bekleniyor.

HATAY MAÇI BEKLENİYOR

Siyah-beyazlıların yeni transferi Muleka'ya, Hatayspor ile oynanacak maç öncesi gün doğdu. Demoktratik Kongolu futbolcu, son dört haftadır fileleri havalandıramıyordu. Teknik heyetin daha önce özel terapi yaptığı Muleka, Hatayspor maçını iple çekiyor. Hem Wout Weghorst hem de Rachid Ghezzal'ın sakatlığı sonrasında teknik direktör Valerien İsmael'in sahadaki en büyük kozlarından biri Muleka olacak. Trabzonspor maçında son 6 dakika görev yapan Muleka hem gol orucunu açmak hem de performansını yukarıya taşımak istiyor.

MULEKA'DAN 8 RESMİ MAÇTA 4 GOL

Siyah-beyazlıların Hatay maçında en güvendiği isimlerden biri olacak Muleka, bu sezon 8 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 4 kez (K.Gümrük, Sivas-2, A.Gücü) havalandıran Demokratik Kongolu oyuncu, geçen sezon Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol ve 4 asistlik bir performansla yıldızlaşmıştı.