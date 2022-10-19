BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Almanlardan Valerien Ismael yorumu!

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta son zamanlarda eleştirilerin hedefi haline gelen Valerien Ismael için Almanlardan flaş bir yorum geldi. Söz konusu analizde, "rabzonspor beraberliğinden sonra Beşiktaşlı taraftarlar yüksek sesle hoşnutsuzluğunu dile getirdi ve hocanın istifasını istedi. Ancak taraftar taleplerinin aksine kulübün patronu Ahmet Nur Çebi, Fransız hocayla devam etmekte kararlı" denildi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.10.2022- 10:51