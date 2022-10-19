Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Romain Saiss, Giresunspor maçında sakatlanmış ve Trabzonspor maçında forma giyememişti. Faslı stoperden siyah-beyazlılara sevindirici bir haber geldi.

SAISS İÇİN YOĞUN TEDAVİ

Trabzonspor'un attığı 2 gol sonrası savunmadaki lider eksikliğini yaşayan Beşiktaş'ta gözler Saiss'in durumuna çevrildi. Adale sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan 32 yaşındaki futbolcu yoğun bir tedavi süreci geçiriyor.

HATAYSPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEK Mİ?

Fanatik'in haberine göre; Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Saiss'in kesin durumu, son kontrollerin ardından belli olacak. Deneyimli oyuncunun, takım çalışmasında yer alması halinde Hatayspor'la oynanacak Süper Lig karşılaşmasında görev yerine dönmesi bekleniyor.

Öte yandan takımda adale sakatlığı bulunan bir diğer sol stoper Emre Can Uzunhan'ın da durumunun iyiye gittiği belirtildi.