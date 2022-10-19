BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael'den Josef de Souza'ya uyarı!
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'a konuk olacak olan Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den, son zamanlardaki düşül performansı nedeniyle uyarıda bulundu. İşte son detaylar... (BJK SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 19.10.2022- 13:53
JOSEF BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI
Hürriyet'in haberine göre Avusturya kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun ilk 4 maçını kaçıran Brezilyalı futbolcu, daha sonra 7. haftadan sonra ilk 11'deki yerine dönerken performansı beklentilerin altında kaldı.
"DAHA HIRSLI OLMAN VE KATKI VERMEN ŞART"
Bu sezon henüz gol ya da asisti bulunmayan Brezilyalı futbolcudan daha tempolu olmasını isteyen İsmael'in, "Takımın kaptanı olarak daha hırslı bir performans göstermen gerekiyor. Sakatlıktan yeni kurtuldun ama biraz daha çalışman ve takıma daha çok katkı yapman şart" dediği öğrenildi.