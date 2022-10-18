Pazar gecesi oynanan ve 2-2 sonuçlanan Trabzonspor maçı sırasında ve bitiş düdüğü sonrasında Vodafone Park'taki Siyah- Beyazlı taraftarlar Fransız teknik adamı istifaya davet etti. Bu tepkinin yankıları ise sürüyor. 2. yarının ortalarında "Ismael uyuma, değişiklik yapsana" tezahüratı yapan Beşiktaş tribünleri derbi sonrasında da Fransız teknik adamı istifaya çağırdı. Takvim'in derlediği habere göre Beşiktaş taraftarının Ismael'e olan güveni adeta dibe vururken sosyal medyada da Fransız teknik adama ciddi tepkiler vardı. Kadro tercihi, oyuna müdahale etmekte gecikme yaşanması ve taktiksel eksikler Beşiktaş taraftarının ve futbol otoritelerinin en çok temas ettiği konular oldu. Ancak yönetim şu aşamada Ismael'in arkasında duruyor. Valerien Ismael aleyhine yapılan tezahüratlar sonrası durum değerlendirmesi yapan yönetim kurulundan, Fransız çalıştırıcıya destek kararı çıktı.

YÖNETİM ŞİMDİLİK ARKASINDA

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, teknik direktör Valerien Ismael ile yola devam edecek. Başkan Çebi, geçen hafta yaptığı basın toplantısında da Ismael'e olan güvenini dile getirerek, "Bu seneki şampiyonluğu, Valerien Ismael ile kaldırma planı dışında bir plan içinde değilim" ifadelerini kullanarak hocasına güvenoyu vermişti.