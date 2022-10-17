SİNAN VARDAR - HOCAM SİSTEM BU!

Gazetem Fotomaç'da önceki gün yayınlanan yazımda 4 büyükler arasında güç farkı olmadığını, 'Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında eksiği yok fazlası yok' yorumunda bulunmuştum. Dünkü 90 dakika beni haklı çıkardı. Beşiktaş, ilk yarıda yanlış sistemde ve bazı futbolcuların aksayışında Trabzonspor karşısında yenik duruma düştü. Tabii ki bu kötü tabloda başrol Valerien Ismael'indi. Josef'in kötü gününde oluşu, Alli'nin oyunu seyredişi takımın eksik mücadele etmesine neden oldu. Ghezzal'ın sakat sakat oynaması ise tam bir cinayet! Ya arkadaş; Cezayirli yıldız sezonu kapatsa, bunun hesabını kim verecek? Masuaku'nun hatasının telafisi olabiliyor ama teknik adam hata yaparsa bunun telafisi yok.

Siyah-beyazlı takımın rakip duran toplarında yanlış dizilim yapması biri gol olmak üzere rakibe 3 net gol pozisyonu verilmesine neden oldu. Madem Weghorst takımın en uzunu; ne işi var ön direkte? Valerien Ismael 67. dakikadan sonra doğru değişikliklerle Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı. Cenk ve Gedson Beşiktaş'a hücum zenginliğine taşıdı. Özellikle Cenk'in oyuna girmesiyle 4-4-2'ye dönen siyah-beyazlılar Trabzonspor'a baskıyı kurdu. Demek ki Beşiktaş'ın sistemi 4-4-2'ymiş ama bu olumlu değişiklikler sadece 1 puanı getirdi. Montero geçtiğimiz hafta satış listesindeydi, dün oyundaydı, iyi de oynadı. Kulübün futbol planlamacılarına sevgilerimle!

Dünkü zevkli mücadeleden 1 puan alan Trabzon sahadan mutlu ayrılan ekip oldu. Ismael'in geç uyanışı Beşiktaş'ı 3 puandan etti. Ama insan, Fransız teknik adamın geç de oysa uyandığına şükretmeden edemiyor. Ligin 10. haftası olmuş, Ismael'in hala doğru sistem üzerinde yoğunlaşıyor olması biraz garip değil mi?

ZEKİ UZUNDURUKAN - TERCİH HATASI

Enis Bardhi 59'da golü atsa, skor 3-1 olacak ve maç Trabzonspor lehine bitecekti. Karşı karşıya pozisyonda o kadar kötü vurdu ki... Aslında Abdullah Avcı, 56'da Maxi Gomez ve Abdülkadir Ömür'ü çıkararak; Enis Bardhi ve Umut Bozok değişikliklerinde acele etti. Hem acele etti, hem de giren oyuncularda tercihleri yanlıştı. O dakikaya kadar Abdülkadir Ömür ve Gomez, Beşiktaş için bir tehdit unsuruydu. Abdülkadir Ömür pres yapıyor; Maxi Gomez de rakip savunmayı çıkarmıyordu.

Maçın ilk yarısında oyun Trabzonspor'un istediği gibi gelişti. Abdullah Avcı'nın bütün planları tuttu. Ama savunması sancılı Beşiktaş'a karşı öne geçmişsin, neden geriye yaslanıyorsun ve kontrollü oyun ezberine geri dönüyorsun. Çünkü Maxi Gomez'in golünden sonra Beşiktaş sahada uzun süre toparlanamazken, tribünleri de suskunluğa bürünmüştü. Trabzonspor'un bu maçı kazanması için yapması gereken en önemli hamle Weghorst'u etkisiz hale getirmekti. Bartra, oyun genelinde Weghorst ile iyi boğuştu. Ama bir yere kadar.

Cenk Tosun'un attığı golden önce Trabzonspor savunmasında tehlike çanları çalıyordu. Bartra'nın yetmediği yerde Hugo devreye girmeliydi. Zaten beraberlik golü de Weghorst'un hamlesi ve Tosun'un vuruşu ile geldi. Avrupa yorgunu Trabzonspor, kondüsyon olarak Beşiktaş karşısında zorlanmadı. Beşiktaş oyunun son bölümünde Trabzonspor kalesine dalga dalga geldi. Sen 2-1 öndeyken, yakaladığın pozisyonu atacaksın. Monaco maçının yıldız ismi Bakasetas, derbide biraz etkili olabilseydi Trabzonspor, İstanbul'dan rahat bir galibiyet ile Trabzon'a dönerdi. Trabzonspor, oyun genelinde gereksiz yere telaş yaparak, Beşiktaş'ı oyuna ortak etti.

Ali Şansalan, Yusuf Yazıcı'nın Gedson Fernandes'e yaptığı harekete önce sarı kart göstermişti. VAR uyarısı ile sarıyı iptal edip kırmızı kartını çıkardı. Bence de kırmızı kartlık bir hareketti Yusuf'un yaptığı. Yusuf Yazıcı, ben neydim, neden bu hallere düştüm, zirveye kolay çıktın Yusuf kardeşim, ama zirvede kalmak kolay değildir. Sen daha çok çalışman gerekirken, 'ben bir futbol starıyım' gözüyle bakmaya başladın mesleğine. Ve şimdi hamle oyuncusu olarak görev alıyorsun. Ama o eski halinden eser yok. Futbolda çalışmayana sahada ekmek yok görüyorsun. Ronaldo'yu, Messi'yi örnek al kendine.

Trabzonspor, avucunun içine gelen 3 puanı; kenar yönetimin değişikliklerde erken davranması, net fırsatları kaçırması, rakibin baskısı karşısında oynamak yerine savunma yapmaya çalışması nedeniyle koruyamadı. Büyük takım, hele hele deplasmanda oynuyor ve öne geçiyorsa, skoru korumaya çalışmayacak. 2'yi, 3'ü atmaya çalışacak. Trabzonspor, Beşiktaş karşısında bunu yapsaydı rahat bir galibiyet ile yoluna devem ederdi.

Beşiktaş'a gelirsek, 2-2'yi yakaladıktan sonra galibiyeti kaçırdı. Büyük baskı kurdu. Hocasının elinde Cenk Tosun, Muleka ve Gedson Fernandes gibi hücum silahları vardı. Rakipten çekindiği için ilk 11'de oynatmadı. Cenk Tosun'u da tribünlerin yoğun isteği üzerine oyuna almak zorunda kaldı. O Cenk Tosun da Valerien Ismael'i kurtarmış oldu. Aslında derbinin sonucunu hocalar belirledi. Valerien Ismael, cesur bir kadro sahaya süremedi. Abdullah Avcı da her şeyin lehine geliştiği bir maçta doğru zamanda doğru hamleler yapamadı. Ama yine de Abdullah Avcı'yı alkışlamak lazım. Trabzonspor'un başında Üç Büyükler'e karşı İstanbul'da derbi kaybetmedi. Skor, Beşiktaş'ı mutsuz ederken, Avrupa yorgunu Trabzonspor'u sevindirmese de mutsuz da etmedi.

TURGAY DEMİR - ISMAEL İSTİFA!

Beşiktaş bildiğimiz kimliğinden çok uzak. Dele Alli sahada yok, N'Koudou karşısında ligin en statik sağ beki varken rüzgar gibi eseceğine aldığı her topta bekliyor. Kör dövüşü gibi oyuna benzer bir şey var ama ruh yok… Trabzonspor ona keza… Abdülkadir Ömür başta onlar da uyur gezer gibi. Duran top ve sahanın en iyilerinden Masuaku'nun asistiyle iki gol buldular ama yine oyun diye bir şey koymuyorlar ortaya. Soğutabildikleri kadar soğutmaya çalışıyorlar.

Sahada bunlar olurken Fransız seyrediyor. İkinci yarının ortaları olmuş hâlâ, sakatlanan Ghezzal dışında değişiklik yok. Pes! Taraftar çekiyor isyan bayrağını; Ismail uyuma değişiklik yap Kartal'a… Ondan sonra anca uyanıyor Valerien Ismael ve Gedson'la Tosun Paşa'yı atıyor sahaya. Manzara değişiyor elbette, Beşiktaş büyük baskı kuruyor ve tribünler de devreye girince Cenk'le beraberlik golü geliyor. Trabzonspor'da beş değişiklik yapılıyor ama oyunları hep aynı, soğutmaya çalışıyorlar. Gedson, Redmond, Cenk ve sonradan giren Muleka ile ön taraf daha bir canlanıyor. Gedson da orta sahayı toparlıyor.

Ismael bu değişikliklerin yarısını 46. dakikada yapmış olsa Beşiktaş muhtemelen maçı kazanırdı. Taraftar işin farkında o nedenle son dakikalarda "Ismael istifa" diye haykırdılar. Başkan Ahmet Nur Çebi duydu mu bilmem ama duyması şart, çünkü Ismael, Beşiktaş'ın hocası olacak kalibrede değil.

Not: Ali Şansalan berbat bir maç yönetti, faullerdeki kararları inanılmaz çelişkiliydi. VAR olmasa gözünün önünde olan pozisyonda Yusuf Yazıcı'nın kırmızısını da es geçecekti.

REHA KAPSAL - ANAHTAR!

Bir yanda Beşiktaş derbi zaferiyle moral bulmak isterken, diğer tarafta Trabzonspor Monaco gibi önemli bir takıma karşı gösterişli galibiyetini derbi zaferiyle taçlandırmak istiyordu. Bordo-mavililer, Beşiktaş'ın seyircisiyle yarattığı atmosferde oyuna iyi başladı. Golden sonra atmosfer kırıldı ve oyunu lehine çevirdi. Kontrollü oyuna çevireyim derken daha fazla yatay ve geriye oynadı. Yarı alanında Beşiktaş'ı bekleyerek kalesinin önünde yaptığı derinlemesine savunmayla rakibini de kendi ceza sahasına davet etmiş oldu.

Hücumda hareketlilik, boş alan yaratma, savunma arkası koşu denemelilerdi. Böyle maçlarda skoru korumaya oynamamalı. 58'de Bardhi üçüncü golü atsaydı, kırılma anını kendi lehine çevirirdi. Maçı da kazanabilirdi. Yapılan ilk iki değişiklik yanlıştı. Esas değişmesi gereken orta sahaydı. Monaco maçını kazandıran orta saha yerine rakibin çok çabuk geçtiği Bakasetas, Hamsik ve Gbamin üçlüsüne hamleler olmalıydı. Çünkü oyunun makine dairesi olan orta sahayı savunma ve ofansif anlamda elinde tutamamanın maç boyunca sıkıntısını yaşadılar. Buna rağmen 1 puanla dönmek ve büyük maçlarda Avcı'nın İstanbul'da kaybetmemesi önemliydi.

Hazır olmayan Ghezzal ve Nkoudou yerine farklı tercihler olabilirdi. Oyunu merkezden kurgulayan 4-3-1-2 gibi, kenarlar iş yapmadığında ve sakatlıktan çıktığında böyle bir diziliş tercihi olup oyunun omurgasından merkez hücumlarıyla oynamayı düşünmesi gerekirdi. 67 dakika beklemeyip daha önce bu formasyona dönebilirdi. Trabzon'u geri ittiği bölümlerde son vuruş becerisi, final paslarındaki eksikliği ve hücumda çoğalamama sorunu yaşadılar. Ismael, sahaya sürdüğü ilk 11, dizilişler, oyuncu değişiklikleri konusunda derinlemesine düşünmeli. Elde hücum adına çok farklı becerileri olan oyuncu çeşitliliği var. Bunu da iyi kullanmalı çünkü 'kapıyı kilitleyen de açan da aynı anahtar' ise Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki anahtarını da Valerien Ismael'in performansı belirleyecektir.